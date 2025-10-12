В Красноярском крае завершились активные поиски пропавшей семьи

Семья Усольцевых потерялась 28 сентября во время похода недалеко от поселка Кутурчин.

С момента исчезновения семьи Усольцевых, которая пропала во время похода в красноярской тайге, прошло уже две недели. Это произошло в районе правого притока реки Маны.

12 октября прекратились активные поиски пропавших. Всего, в масштабной поисковой операции суммарно приняли участие примерно 1,4 тысячи человек. Поиски семьи точечно продолжат профессиональные спасатели.

АКТИВНЫЕ ПОИСКИ ЗАВЕРШЕНЫ

В Красноярском крае завершились активные поиски пропавшей во время похода семьи Усольцевых. При этом отмечается, что поиски 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины, их пятилетней дочери Арины и собаки породы корги не остановлены.

Представители регионального отделения добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что теперь аттестованные спасатели и профессионалы будут отрабатывать точечные задачи. По данным ГУ МЧС, с начала поисков пропавшей в горной тайге семьи было обследовано уже более пяти тысяч км таежных дорог.

Известно, что накануне опытные альпинисты и спелеологи обследовали каменные россыпи и пещеры, где был перед этим зафиксирован сигнал телефона главы пропавшего семейства. В региональном управлении СК рассказали, что поиски в районе горы Буратинка туристов осложняются обильным снежным покровом, холодными ветрами и сложным рельефом, в связи с чем поисково-спасательные группы движутся медленно.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ СЕМЬИ

2 октября стало известно, что двое взрослых и ребенок пропали во время турпохода в Красноярском крае. В МВД сообщили, что семья Усольцевых должна была идти по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Однако спустя два дня знакомый семьи из Сосновоборска рассказал, что они перестали выходить на связь.

СМИ писали, что Ирина Усольцева, по профессии психолог, увлекалась ретритами и восточными практиками, а ее супруг — туристическими походами. Изначально она планировала отправиться на «тантру» вместе с мужем, но в последний момент передумала.

Вместо этого она предложила Сергею отправиться куда-нибудь вдвоем или с дочерью. Сергей разработал маршрут по так называемой Минской петле, расположенной в 200 км от Красноярска, где они планировали ночевать в «домике-куполе» с баней.

Региональный главк СК России возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. РИА Новости писало, что Усольцевы должны были идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды.

Сама Ирина 27 сентября в своем Telegram-канале накануне похода выложила видео, в котором рассказала, что они планировали оставить 5-летнию дочку у бабушки, но девочка решила пойти с ними.

«Мы ей хотели дать выбор: поедешь к бабушке или поедешь с нами, но нужно будет долго идти. Она сомневалась, потому что она ходить не очень любит. Ей пять лет, она не сильно любит ходить. Но вот решила, что да», - поделилась женщина.

Позже стало известно, что две туристки видели пропавшую семью на подходе к горе Буратинка. Именно это место было целью туристического похода Усольцевых. Некоторые волонтеры, участвовавшие в поиске семьи, говорили, что слышали женский стон и лай собаки.

9 октября специалисты из отряда «ЛизаАлерт» поймали радиосигнал телефона Сергея в семи км от поселка Кутурчин. Но местоположение туристов пока так и не было обнаружено.

При этом охотник Юрий Агбаан все же считает, что у семьи Усольцевых еще есть шансы на выживание.

«Если в той местности, куда они пошли, выросли летом ягоды и кедровые орехи, найти пропитание себе можно, несмотря на выпавший снег. В тайге охотниками или егерями еще сооружены избушки и укрытия, где семья может оказаться», - приводит его слова «Российская газета».

Однако эксперт не исключил возможность нападения на семью медведя, отметив, что это животное умело прячет добычу в ямах, поэтому после его нападения на людей не всегда остаются следы, например, куски одежды. К слову, на месте поиска семьи действительно обнаружили двух медведей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее эксперт РСТ, региональный представитель «Russia Discovery» по Камчатке и Дальнему Востоку Алена Горохова в интервью НСН отметила, что запрет восхождения на Вилючинскую сопку в Камчатском крае действовал уже несколько месяцев, его нарушение, скорее всего, и привело к трагедии, в которой в начале октября погибли двое туристов.

