ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны в Москве

ФСБ предотвратила теракт в Москве против высокопоставленного офицера Минобороны, который готовили украинские спецслужбы совместно с главарями «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

«Задержаны трое граждан России, причастных к сокрытию следов планировавшегося преступления, и выходец из стран Центральной Азии - непосредственный исполнитель террористической акции», - отметили в ФСБ.

Исполнителя завербовал в интересах Киева функционер ИГИЛ Саидакбар Гуломов (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 1979 года рождения, объявленный Россией и Узбекистаном в международный розыск. Гуломов с территории Украины и западноевропейских стран дистанционно руководил действиями исполнителя через мессенджеры. Известно, что теракт планировали совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных районов Москвы.

«Мощность изготовленного террористами СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров. При этом по замыслу украинских спецслужб должен был погибнуть и сам исполнитель», - подчеркнули в ФСБ.

Правоохранители возбудили уголовное дело о теракте и незаконных приобретении, передаче, сбыте взрывчатки.

Ранее ФСБ и полиция задержали в Московской области 24-летнего россиянина, подорвавшего автомобиль военнослужащего РФ в Наро-Фоминске, пишет 360.ru.

