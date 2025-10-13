ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны в Москве
ФСБ предотвратила теракт в Москве против высокопоставленного офицера Минобороны, который готовили украинские спецслужбы совместно с главарями «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
«Задержаны трое граждан России, причастных к сокрытию следов планировавшегося преступления, и выходец из стран Центральной Азии - непосредственный исполнитель террористической акции», - отметили в ФСБ.
Исполнителя завербовал в интересах Киева функционер ИГИЛ Саидакбар Гуломов (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 1979 года рождения, объявленный Россией и Узбекистаном в международный розыск. Гуломов с территории Украины и западноевропейских стран дистанционно руководил действиями исполнителя через мессенджеры. Известно, что теракт планировали совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных районов Москвы.
«Мощность изготовленного террористами СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров. При этом по замыслу украинских спецслужб должен был погибнуть и сам исполнитель», - подчеркнули в ФСБ.
Правоохранители возбудили уголовное дело о теракте и незаконных приобретении, передаче, сбыте взрывчатки.
Ранее ФСБ и полиция задержали в Московской области 24-летнего россиянина, подорвавшего автомобиль военнослужащего РФ в Наро-Фоминске, пишет 360.ru.
