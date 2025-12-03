В Госдуму внесут проект о запрете алкомаркетов в помещениях новостроек

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым намерена представить в парламент межфракционный законопроект, запрещающий размещение алкомаркетов в помещениях новых жилых комплексов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В пояснительной записке авторы инициативы указывают на необходимость установить такой запрет на федеральном уровне, поскольку сейчас действующее законодательство позволяет открывать алкогольные магазины в нежилых помещениях многоквартирных домов.

Вологодская область сообщила о массовом закрытии алкомаркетов и вейп-точек

По их мнению, предлагаемые изменения помогут защитить права жителей новостроек и снизить потребление алкоголя, включая крепкие напитки.

Нилов подчеркнул, что инициатива направлена не только на укрепление здоровья населения, но и на повышение безопасности и обеспечение комфортных условий для семей, заселяющихся в новые дома, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
