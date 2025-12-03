В России презервативы предложили обложить налогами ради рождаемости
В России акцизный сбор на контрацептивы может стать новым инструментом демографической политики страны, сообщает «Абзац» со ссылкой на президента АНО «За жизнь!» Сергея Чеснокова.
По его словам, идея заключается в том, чтобы за счет высоких акцизов, взимаемых с производителей, снизить экономическую привлекательность этого бизнеса и одновременно создать источник финансирования для программ по стимулированию рождаемости.
Эксперт указал, что разрыв между низкой себестоимостью и высокой розничной ценой делает такое налогообложение возможным. В поддержку своей инициативы Чесноков сослался на практику Китая, где действует 13%-ный налог на подобную продукцию.
Ранее в Госдуме отвергли запрет продажи презервативов супругам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
