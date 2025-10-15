Экс-следователь допустил, что пропажа семьи Усольцевых является инсценировкой

Пропажа в Красноярском крае семьи Усольцевых может быть инсценировкой. Об этом сайту aif.ru заявил бывший следователь по особо важным делам Дмитрий Мордвинцев.

ЛизаАлерт: Активные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи завершены

Он отметил, что Сергей Усольцев и его супруга Ирина, которые являются опытными туристами, взяли с собой только один телефон. По мнению эксперта, гаджет, вероятно, был нужен «для принимающей стороны за границей, чтобы поменять сим-карту». Что касается ценных вещей и документов, то Усольцевы, скорее всего, оставили их в машине «для галочки».

Также Мордвинцев указал на карьеру Усольцева. В 2011 году он стал одним из учредителей «Международного центра развития», который отправлял железногорских студентов в США, а затем в Великобританию - для практики в английском языке. Кроме того, старший сын Усольцевых живет в Соединённых Штатах.

«Я думаю, что есть неблагоприятные обстоятельства для легального переезда... Поэтому нужно было инсценировать смерть и покинуть страну, чтобы семью не искали», — предположил следователь.

Эксперт добавил, что для него главным доказательством побега Усольцевых является тот факт, что они взяли с собой пятилетнюю дочь Арину и собаку.

Ранее семья Усольцевых отправилась в поход у Манской петли в Красноярском крае. Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин отметил, что вероятность того, что они могут быть найдены живыми, крайне низкая, пишут «Известия».

Фото: t.me/mchskam41
ТЕГИ:РасследованияСледователиКрасноярский КрайПроисшествия

