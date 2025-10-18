При взрыве на заводе «Авангард» в Башкирии погибли три человека
Три человека погибли при взрыве на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом заявил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.
«Все [люди из-под завалов] извлечены. Трое погибших», - рассказал чиновник в беседе с ТАСС.
По словам Назарова, пострадали девять человек, они оказались в больнице. Позднее четверо из них ушли домой, пятеро остались в медучреждении.
Взрыв на оборонном заводе «Авангард» произошел накануне. По факту ЧП Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
