Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до 12
Инцидент произошел вечером 8 августа в курортной зоне в Кабардино-Балкарии у горы Малая Кизиловка.
Накануне в Нальчике обрушилась канатная дорога с туристами. Пострадали более 10 человек. В качестве предварительной причины ЧП называют износ конструкции. Между тем, это уже не первый случай, когда на этом фуникулере пострадали туристы.
ПОСТРАДАВШИЕ
Количество пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до 12. Об этом сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарии. Изначально говорилось минимум о пяти пострадавших. По информации главы КБР Казбека Кокова, все пострадавшие приехали в республику из других регионов России.
Известно, что среди них — один ребенок. Шестерых пострадавших госпитализировали. Еще шестерых человек отправили на амбулаторное лечение, добавили в ведомстве.
В Минздраве уточнили, что состояние пяти госпитализированных пациентов оценивается как средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в операционном зале. Сообщалось, что для него была запрошена телемедицинская консультация с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.
Инцидент в курортной зоне Нальчика произошел 8 августа в 17:45 по московскому времени. По данным МЧС, в момент ЧП случился обрыв канатно-кресельной дороги. Всего на 76 креслах находились 23 человека, шестеро из которых упали на твердую поверхность, четверо — в воду, 13 эвакуировали с кресел. К счастью, в результате инцидента никто не погиб.
СУ СК РФ по региону по факту обрыва троса канатной дороги возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда» УК РФ. Наказание по ней предусматривает до шести лет лишения свободы.
ВЫСОТА И ИЗНОС
Известно, что высота падения людей с канатной дороги в Нальчике составила четыре-семь метров. Рухнувший фуникулер возил туристов из парка аттракционов на гору Малая Кизиловка. Там открывается красивый вид на горную реку и есть ресторан.
Момент обрушения фуникулера попал на видео. Тelegram-канал «112» опубликовал кадры, на которых видно, как оборвался трос, несколько человек упали в воду, а некоторые туристы остались висеть в креслах остановившейся канатной дороги.
По данным оперативных служб КБР, причиной обрыва канатной дороги в Нальчике мог стать износ.
«Это старая канатно-кресельная дорога. Люди залетают на нее сесть и спрыгивают на ходу, пока узкое деревянное, как стульчик, кресло не уехало за круг. Когда вы в нее запрыгиваете, дай бог удачно, вы должны пристегнуть себя сами ржавой цепью за ушко. При том что ее длина никак не регулируется, и если вы даже среднего телосложения, не худой, то она просто лежит у вас на коленях. Был уже случай, когда в кресло села женщина с ребенком, и он просто выскользнул из-под цепи, но не разбился, упав на не самом высоком отрыве от земли на деревья и кусты», - приводит «Комсомольская правда» слова одной из жительниц Нальчика.
УЖЕ БЫЛО
При этом издание писало, что инцидент с падением туристов с этой канатной дороги ранее уже был. Так, по данным источника, в августе 2021 года во время экскурсии в Кабардино-Балкарии 66-летняя женщина и ее 11-лений внук выпали из кресла подвесной канатно-кресельной дороги на горе Малая Кизиловка. В результате ЧП они получили вред здоровью различной степени тяжести.
Известно, что в кассе экскурсионного комплекса «Жемчужина» туристка купила два билета, но при посадке машинист-оператор потребовал занять женщину и ее внука только одно место, усадив ребенка на колени. При этом фуникулер на горе Малая Кизиловка в Нальчике — непрерывно движущаяся канатная дорога.
По данным источника, женщина села на фуникулер так, как ее попросил сотрудник, но не успела пристегнуться страховочной цепью, так как она не рассчитана на двух человек. В СКР сообщили, что во время движения ребенок и его бабушка сорвались с фуникулера, упав на прилегающий к канатной станции склон.
«Действий со стороны сотрудника канатно-кресельной дороги, направленных на пресечение опасного для жизни и здоровья пассажиров использования оборудования, не последовало», - приводит издание слова представителя следственного комитета КБР.
По факту случившегося расследовалось уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя»), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее «Известия» сообщили, что в Саудовской Аравии в результате обрушения аттракциона «360 градусов» в парке развлечений в Таифе пострадали минимум 23 человека.
