Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до 12

ПОСТРАДАВШИЕ

Количество пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до 12. Об этом сообщили в Минздраве Кабардино-Балкарии. Изначально говорилось минимум о пяти пострадавших. По информации главы КБР Казбека Кокова, все пострадавшие приехали в республику из других регионов России.

Известно, что среди них — один ребенок. Шестерых пострадавших госпитализировали. Еще шестерых человек отправили на амбулаторное лечение, добавили в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что состояние пяти госпитализированных пациентов оценивается как средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в операционном зале. Сообщалось, что для него была запрошена телемедицинская консультация с НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.