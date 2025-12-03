Телескоп NASA заметил межзвездный объект 3I/ATLAS до его открытия

Телескоп NASA TESS засек межзвездный объект 3I/ATLAS почти на два месяца раньше его официального открытия, сообщают «Известия».

Ученый рассказал об излучаемых 3I/ATLAS сигналах

Аппарат, работающий на орбите с 2018 года, наблюдал движение небесного тела с 7 мая по 2 июня 2025 года — за 55 дней до объявления об открытии 1 июля. Анализ архивных данных подтвердил, что объект уже находился в Солнечной системе, при этом его реальная траектория систематически отклонялась от расчетной.

Ученые полагают, что причина может крыться в особенностях калибровки координатной системы телескопа, поскольку на таких дистанциях влияние негравитационных сил маловероятно. Кроме того, данные TESS зафиксировали кометоподобную активность 3I/ATLAS на расстоянии около миллиарда километров от Солнца. Это согласуется с другими наблюдениями и свидетельствует о сложной динамике данного межзвездного странника.

3I/ATLAS сблизится с Юпитером вопреки особенностям ее орбиты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Космос

