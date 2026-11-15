SpaceX впервые поймала Starship после возвращения на Землю
Компания миллиардера Илона Маска SpaceX впервые поймала космический корабль Starship после возвращения на Землю, сообщает Telegram-канал Mash.
За сутки он совершил 14 витков вокруг планеты. Доставив на орбиту спутники Starlink. На стартовой площадке его подхватила Mechazilla — башня с большими механическими захватами.
До сих пор такую посадку удавалось выполнить только с ускорителем Super Heavy — первой ступенью ракеты. Данный шаг ведет к полностью многоразовой системе, которая должна упростить и удешевить запуски, приблизив регулярные полёты на Луну и Марс.
Ранее в SpaceX назвали штатным взрыв корабля Starship при приводнении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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