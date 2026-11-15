SpaceX впервые поймала Starship после возвращения на Землю

За сутки он совершил 14 витков вокруг планеты. Доставив на орбиту спутники Starlink. На стартовой площадке его подхватила Mechazilla — башня с большими механическими захватами.

До сих пор такую посадку удавалось выполнить только с ускорителем Super Heavy — первой ступенью ракеты. Данный шаг ведет к полностью многоразовой системе, которая должна упростить и удешевить запуски, приблизив регулярные полёты на Луну и Марс.

Ранее в SpaceX назвали штатным взрыв корабля Starship при приводнении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

