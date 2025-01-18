Участок, дом и нежилые помещения: Суд арестовал имущество иноагента Моргенштерна

Накануне сообщалось, что покинувшего Россию музыканта обвинили в нарушении закона об иностранных агентах. Уголовное дело против Моргенштерна было заведено еще осенью 2024 года. Его даже собирались объявить в розыск.

«В отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по части второй статьи 330.1 УК (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах)», - передает «РИА Новости».

По данным источника, инициатива о возбуждении этого уголовного дела против музыканта была вызвана тем, что рэпер долгое время не ставил пометку иноагента на публикуемые им материалы в Telegram-канале и на YouTube. Рэперу может грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей, или даже лишение свободы сроком до двух лет.