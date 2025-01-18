Участок, дом и нежилые помещения: Суд арестовал имущество иноагента Моргенштерна

Отмечается, что это было сделано в рамках уголовного дела о неисполнении обязанностей иноагента, заведенного против рэпера осенью 2024 года. 

Суд арестовал имущество рэпера-иноагента Алишера Моргенштерна. В рамках уголовного преследования музыканту светит штраф в несколько сотен тысяч рублей или даже лишение свободы. Но неисполнение обязанностей иноагента — не первое нарушение со стороны рэп-исполнителя.

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АРЕСТ ИМУЩЕСТВА И УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Стало известно, что суд арестовал имущество рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев), признанного в России иноагентом, в рамках уголовного дела о неисполнении обязанностей иностранных агентов.

По данным Telegram-канала «Baza», под арест попали земельный участок рэп-исполнителя, его дом в деревне Леоново, расположенной в Истринском районе Подмосковья, и четыре нежилых помещения. Известно, что одно из них также находится в Леонове и еще три — в здании на Бакунинской улице в Москве. Представители столичной прокуратуры добавили, что Моргенштерну теперь будет запрещено совершать какие-либо юридические действия с указанными объектами недвижимости.

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Накануне сообщалось, что покинувшего Россию музыканта обвинили в нарушении закона об иностранных агентах. Уголовное дело против Моргенштерна было заведено еще осенью 2024 года. Его даже собирались объявить в розыск.

«В отношении Алишера Моргенштерна возбуждено уголовное дело по части второй статьи 330.1 УК (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах)», - передает «РИА Новости».

По данным источника, инициатива о возбуждении этого уголовного дела против музыканта была вызвана тем, что рэпер долгое время не ставил пометку иноагента на публикуемые им материалы в Telegram-канале и на YouTube. Рэперу может грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей, или даже лишение свободы сроком до двух лет.

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При этом в сентябре, после того, как на Моргенштерна завели уголовное дело, он удалил все посты из своего Telegram-канала. Первый пост в нем появился лишь 30 декабря 2024 года. В нем музыкант объяснил, куда пропал на такое долгое время.

До этого в отношении рэпера было составлено три протокола об административном правонарушении из-за размещения рекламы в его Telegram-канале. СМИ также сообщали, что рэперу может грозить уголовное наказание за неуведомление о получении гражданства Израиля.

БОРЬБА С ИНОАГЕНТАМИ

В Росси стараются активно бороться с иностранными агентами. Причем не только с помощью штрафов. Так, 17 декабря 2024 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о спецсчетах для иноагентов. Президент Владимир Путин подписал этот закон 28 декабря прошлого года.

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Нововведение касается доходов лиц, находящихся под иностранным влиянием, от интеллектуальной и творческой деятельности, продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспорта, дивидендов и процентов по вкладам. Теперь полученные доходы иноагентов будут зачислять на специальный рублевый счет. При этом, если человек, находящийся в этом статусе, не откроет счет самостоятельно, это будет обязан сделать тот, кто перечисляет гонорары.

С этого же счета можно будет списывать деньги в бюджет в случае взысканий. Распоряжаться накопленными средствами иноагент сможет лишь после снятия с него этого статуса. К тому же ранее Владимир Путин подписал закон о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах иноагентов.

Моргенштерн — российский рэпер, скандальный шоумен. Он прославился в 2017 году благодаря пародиям на знаменитых певцов. В 2018 году он начал выпускать собственные композиции. Музыкант также занимается ресторанным бизнесом.

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Моргенштерн был признан иностранным агентом в мае 2022 года. Он проживает за границей и часто нелицеприятно высказывается о России. По данным СМИ, рэпер получил статус иноагента из-за политической деятельности.

«Анализ распространяемых Моргенштерном... материалов и сообщений позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности в интересах иностранного источника», - передает «РИА Новости».

Ранее глава лейбла «Navigator Records» Алексей Козин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что покинувшие Россию музыканты-иноагенты пытаются получать доходы от прослушивания своих композиций на российских стримингах.

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ФОТО: Соцсети
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