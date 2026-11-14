Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Украинская армия атаковала в городе Валуйки (Белгородская область) объект инфраструктуры при помощи FPV-дрона. При атаке пострадал мирный житель, сообщает региональный оперштаб.

При атаке ВСУ в Белгородской области погиб восьмилетний ребенок

Отмечается, что пострадавший получил проникающее осколочное ранение живота. Мужчину доставили в медучреждение, где ему оказывается помощь.

Ранее в результате атаки беспилотника ВСУ на движущийся гражданский автомобиль погибли два человека. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Белгородская областьВСУБеспилотники

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