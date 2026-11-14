СКР возбудил уголовное дело по факту убийства призера чемпионата России по самбо

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с убийством на свадьбе в Махачкале призера чемпионата России по самбо Вацилова Давудова. Об этом сообщает Telegram-канал следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан.

Следствие полагает, что конфликт со стрельбой произошел на территории банкетного зала. Спортсмена госпитализировали, позднее он скончался в больнице.