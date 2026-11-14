СКР возбудил уголовное дело по факту убийства призера чемпионата России по самбо
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с убийством на свадьбе в Махачкале призера чемпионата России по самбо Вацилова Давудова. Об этом сообщает Telegram-канал следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан.
Следствие полагает, что конфликт со стрельбой произошел на территории банкетного зала. Спортсмена госпитализировали, позднее он скончался в больнице.
Уголовное дело возбудили по статье «Убийство», обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведется розыск выстрелившего в Давудова.
Ранее стало известно, что подозреваемому, которого задержали в рамках расследования уголовного дела об убийстве 36-летнего многодетного отца в Волгограде, может грозить до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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