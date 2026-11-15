Кинг: Прибытие инопланетян на Землю стало причиной авиационного коллапса в США

Американский писатель Стивен Кинг заявил в соцсети X о прибытии инопланетян на Землю.

СМИ: На Землю прибыли инопланетяне

Так он прокомментировал масштабную остановку авиарейсов в США. По версии «‎короля ужасов», власти скрывают правду, чтобы не спровоцировать массовую панику. «Пришельцы высадились. Это настоящая причина остановки рейсов», - написал писатель.

В США временное ограничение на вылеты воздушных судов из всех аэропортов страны начал действовать вечером 13 ноября (по Москве) из-за масштабного сбоя связи. Позже общенациональный запрет на вылеты из аэропортов страны был отменен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИнопланетянеАвиацияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры