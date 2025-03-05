СМИ: Актер Бурунов задолжал налоговой 10 млн рублей
Федеральная налоговая служба предупредила звезду «Полицейского с Рублёвки» актера Сергея Бурунова о риске блокировки счетов в связи с его долгом в 10 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что задолженность актера сейчас составляет 10 млн 824 тысячи рублей. За Буруновым на данный момент числится только ИП, через которое он получает гонорары за съёмки в фильмах.
Также у него в собственности находится BMW X5, на котором у актера сейчас висит 9 неоплаченных штрафов за март на 9 тысяч рублей.
Помимо блокировки счетов, актеру также грозит невыезд за границу.
Ранее стало известно, что актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавший из России после начала специальной военной операции, задолжал в России более 200 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru