СМИ: Актер Бурунов задолжал налоговой 10 млн рублей

Федеральная налоговая служба предупредила звезду «Полицейского с Рублёвки» актера Сергея Бурунова о риске блокировки счетов в связи с его долгом в 10 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что задолженность актера сейчас составляет 10 млн 824 тысячи рублей. За Буруновым на данный момент числится только ИП, через которое он получает гонорары за съёмки в фильмах.

Верховный суд отказал Блиновской в пересмотре спора с ФНС

Также у него в собственности находится BMW X5, на котором у актера сейчас висит 9 неоплаченных штрафов за март на 9 тысяч рублей.

Помимо блокировки счетов, актеру также грозит невыезд за границу.

Ранее стало известно, что актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавший из России после начала специальной военной операции, задолжал в России более 200 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КиноАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры