СМИ: Актер Бурунов задолжал налоговой 10 млн рублей

Федеральная налоговая служба предупредила звезду «Полицейского с Рублёвки» актера Сергея Бурунова о риске блокировки счетов в связи с его долгом в 10 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что задолженность актера сейчас составляет 10 млн 824 тысячи рублей. За Буруновым на данный момент числится только ИП, через которое он получает гонорары за съёмки в фильмах.