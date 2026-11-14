Стоимость биткойна обрушилась ниже $66 тысяч впервые за три месяца

Стоимость биткойна опустилась ниже $66 тысяч на торгах Binance по состоянию на 18:10 мск 14 ноября. Цена составила $65 911,97, биткойн упал на 3,91% за сутки.

В последний раз биткойн стоил меньше $66 тысяч 18 августа.

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Сейчас криптовалюта практически потеряла достигнутый за последние месяцы прирост. Летом она стоила порядка $65 тысяч, а к концу сентября достигала $87 тысяч.

Ранее Федеральное бюро расследований США обвинило хакерскую группировку TraderTraitor из Северной Кореи в краже более $6 млрд с криптобиржи Binance. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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