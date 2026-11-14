Стоимость биткойна обрушилась ниже $66 тысяч впервые за три месяца

Стоимость биткойна опустилась ниже $66 тысяч на торгах Binance по состоянию на 18:10 мск 14 ноября. Цена составила $65 911,97, биткойн упал на 3,91% за сутки.

В последний раз биткойн стоил меньше $66 тысяч 18 августа.