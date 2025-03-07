Представитель Бурунова опроверг слухи о задолженности актера в 10 млн рублей

Она подчеркнула, что «по реальным данным ФНС», задолженности за актером на сегодняшний день не числятся.

О долге Бурунова сообщал Telegram-канал Shot. По данным Telegram-канала, ему также грозит блокировка счетов.

Ранее стало известно, что французский актёр Жерар Депардье может лишиться членства в Союзе кинематографистов России, за накопившийся долг по неуплате ежегодных членских взносов в размере 9,5 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

