Представитель Бурунова опроверг слухи о задолженности актера в 10 млн рублей
У актера Сергея Бурунова нет задолженностей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщила официальный представитель артиста. Его слова приводит ТАСС.
Она подчеркнула, что «по реальным данным ФНС», задолженности за актером на сегодняшний день не числятся.
О долге Бурунова сообщал Telegram-канал Shot. По данным Telegram-канала, ему также грозит блокировка счетов.
Ранее стало известно, что французский актёр Жерар Депардье может лишиться членства в Союзе кинематографистов России, за накопившийся долг по неуплате ежегодных членских взносов в размере 9,5 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru