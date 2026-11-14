Минобороны: Российская армия нанесла удар по сухогрузу ВСУ в Одесской области

Российская армия атаковала сухогруз ВСУ, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что сухогруз был уничтожен в порту Черноморск (Одесская область), на судне находилось имущество, преднарзначенное для обеспечения украинской армии.

Россия и Украина обменялись ударами по маркетплейсам

Также Вооруженные силы России нанесли удар по портовой инфраструктуре, предназначенной для разгрузки военных грузов. Для атак применялись беспилотники.

Ранее Россия и Украина обменялись ударами по дата-центрам. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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