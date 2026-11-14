Минобороны: Российская армия нанесла удар по сухогрузу ВСУ в Одесской области
14 ноября 202620:48
Дмитрий Меньшиков
Российская армия атаковала сухогруз ВСУ, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.
Отмечается, что сухогруз был уничтожен в порту Черноморск (Одесская область), на судне находилось имущество, преднарзначенное для обеспечения украинской армии.
Также Вооруженные силы России нанесли удар по портовой инфраструктуре, предназначенной для разгрузки военных грузов. Для атак применялись беспилотники.
Ранее Россия и Украина обменялись ударами по дата-центрам. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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