Блогера Митрошину доставили к следователю в Москву
Блогера Александру Митрошину доставили на допрос в Следственный комитет.
Девушку подозревают в неуплате налогов на 217 миллионов рублей и отмывании денег. Уже в понедельник блогерше планируют избрать меру пресечения.
По данным Telegram-канала Shot, финансовые дела Митрошиной последние полгода вел её новый парень - тренер по йоге и предприниматель Тимур Кошкаров. Он уволил всю команду блогерши и смог уговорить ее вернуться в Россию, заверив, что это безопасно.
Митрошину накануне задержали на Кубани, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, девушка вернулась из Дубая в Сочи.
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