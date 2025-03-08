Блогера Митрошину доставили к следователю в Москву

Девушку подозревают в неуплате налогов на 217 миллионов рублей и отмывании денег. Уже в понедельник блогерше планируют избрать меру пресечения.

По данным Telegram-канала Shot, финансовые дела Митрошиной последние полгода вел её новый парень - тренер по йоге и предприниматель Тимур Кошкаров. Он уволил всю команду блогерши и смог уговорить ее вернуться в Россию, заверив, что это безопасно.



Митрошину накануне задержали на Кубани, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, девушка вернулась из Дубая в Сочи.

