Подписчики переводили деньги налоговой в поддержку Блиновской

Некоторые подписчики Елены Блиновской перечисляли в налоговую небольшие суммы, пытаясь помочь блогеру, заявила представитель ФНС в Арбитражном суде Москвы. По ее словам, на счета ведомства поступали платежи по 100 и 1000 рублей.

Юрист налоговой службы объяснила этот факт, а также частичное погашение долга самой Блиновской, разницей в суммах задолженности в различных документах. Суд отложил заседание на 17 февраля для уточнения окончательной суммы.