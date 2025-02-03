Подписчики переводили деньги налоговой в поддержку Блиновской
Некоторые подписчики Елены Блиновской перечисляли в налоговую небольшие суммы, пытаясь помочь блогеру, заявила представитель ФНС в Арбитражном суде Москвы. По ее словам, на счета ведомства поступали платежи по 100 и 1000 рублей.
Юрист налоговой службы объяснила этот факт, а также частичное погашение долга самой Блиновской, разницей в суммах задолженности в различных документах. Суд отложил заседание на 17 февраля для уточнения окончательной суммы.
Представитель защиты подтвердил, что подписчики предпринимали попытки финансово поддержать блогера. При этом, по его словам, реализация имущества для погашения задолженности столкнулась с трудностями: покупатели отказывались приобретать активы, связанные с именем Блиновской.
В итоге защита продала квартиру, принадлежащую ее отцу, и направила полученные средства на выплату долга, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинский дрон атаковал подстанцию в Курской области
- Рютте заявил о секретной тактике НАТО по переговорам с Россией
- Сергей Маковецкий сыграет Брежнева в сериале «Дорогой Вилли»
- Подписчики переводили деньги налоговой в поддержку Блиновской
- Законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива внесли в Госдуму
- США на месяц отменили пошлины для Мексики
- Два украинских БПЛА сбили в Белгородской области
- Число раненых при атаке ВСУ в Белгородской области увеличилось до трех человек
- Американский алкоголь стал пропадать с полок магазинов в Канаде
- Президент Румынии опроверг сообщения о своей отставке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru