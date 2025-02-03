Подписчики переводили деньги налоговой в поддержку Блиновской

Некоторые подписчики Елены Блиновской перечисляли в налоговую небольшие суммы, пытаясь помочь блогеру, заявила представитель ФНС в Арбитражном суде Москвы. По ее словам, на счета ведомства поступали платежи по 100 и 1000 рублей.

Юрист налоговой службы объяснила этот факт, а также частичное погашение долга самой Блиновской, разницей в суммах задолженности в различных документах. Суд отложил заседание на 17 февраля для уточнения окончательной суммы.

Верховный суд отказал Блиновской в пересмотре спора с ФНС

Представитель защиты подтвердил, что подписчики предпринимали попытки финансово поддержать блогера. При этом, по его словам, реализация имущества для погашения задолженности столкнулась с трудностями: покупатели отказывались приобретать активы, связанные с именем Блиновской.

В итоге защита продала квартиру, принадлежащую ее отцу, и направила полученные средства на выплату долга, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФНСНалоги

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