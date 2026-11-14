СМИ: Евросоюз не нашел «супергероя-переговорщика» с Россией

Государства ЕС не смогли выбрать представителя для диалога с США и Россией от лица всего объединения, сообщило издание Politico.

Отмечается, что Евросоюз пытался найти «супергероя-переговорщика», который мог бы противостоять американскому лидеру Дональду Трампу и президенту России Владимиру Путину, однако не получилось достичь консенсуса.

Каллас: Европа не должна прислушиваться к опасениям России о безопасности

Сообщается, что в ходе саммита в Дублине было принято решение о коллективном представительстве Европы на переговорах в лице Польши, Италии, Франции, Германии и Великобритании, а также представителей Евросовета и Еврокомиссии.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас в роли переговорщика с Россией выглядит как недоразумение.

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ФОТО: РИА Новости
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