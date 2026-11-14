СМИ: Евросоюз не нашел «супергероя-переговорщика» с Россией

Государства ЕС не смогли выбрать представителя для диалога с США и Россией от лица всего объединения, сообщило издание Politico.

Отмечается, что Евросоюз пытался найти «супергероя-переговорщика», который мог бы противостоять американскому лидеру Дональду Трампу и президенту России Владимиру Путину, однако не получилось достичь консенсуса.