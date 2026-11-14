Два человека пострадали в результате атаки ВСУ в Брянской области

Пострадавшим оказали необходимую помощь. Также были повреждены два автомобиля, три трактора и пять частных домов, добавил глава региона.

Ранее мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

