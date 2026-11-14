Два человека пострадали в результате атаки ВСУ в Брянской области

Два человека пострадали в результате атаки украинских дронов-камикадзе в населенном пункте Климово (Брянская область). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» заявил губернатор области Егор Ковальчук.

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Пострадавшим оказали необходимую помощь. Также были повреждены два автомобиля, три трактора и пять частных домов, добавил глава региона.

Ранее мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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