По стопам Блиновской: Адвокат Айвар усомнилась, что Чекалины избегут наказания

Как добавила собеседница НСН, общество в подобных случаях редко встает на сторону обвиняемых, при этом их стремление откупиться или уехать в зону спецоперации только усилит негатив россиян.

«Печальная история, но общество не сочувствует этим людям, потому что многие люди считают себя пострадавшими от мошеннических действий. Возмещение ущерба имеет существенное значение для назначения наказания. С другой стороны, совершили преступление - откупились. Тогда все преступники, чьи действия связаны с хищениями, просто будут откупаться от правосудия. Сейчас есть еще возможность уйти на СВО. Но для суда и органов предварительного следствия удовлетворения такого ходатайства не является обязательным условием. После недавнего уголовного дела в отношении адвоката Пашаева все узнали, что можно дать 1,2 миллиона и посидеть где-то в блиндаже. Получить документы о том, что был на передовой, а потом еще героем приехать обратно. Общество скажет: денег дали, она где-нибудь кухаркой поработает, а он оружие будет чистить в безопасной зоне», - подытожила она.

В 2023 году на Чекалиных завели уголовное дело из-за неуплаты налогов. Следователи установили, что Валерия Чекалина использовала упрощенную схему налогообложения с лимитом доходов, чтобы не платить НДС и НДФЛ. Это позволило ей уклониться от уплаты налогов в размере 300 миллионов рублей.

В середине марта 2023 против Чекалиных завели еще одно дело — об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Осенью 2023 года экс-супруги уплатили налоговые задолженности и уголовное дело было прекращено. Спустя две недели после прекращения уголовного дела Валерия Чекалина подала на развод после 11 лет брака. В начале июля 2024 года брак был официально расторгнут судом, напоминает «Радиоточка НСН».

