Кушнер: Появились идеи, способные привести к прорыву по урегулированию на Украине

По его словам, в настоящее время ведется их обсуждение. «Некоторые из них могут непосредственно привести к прорывам, а другие могут перерасти в новые предложения, которые помогут устранить оставшиеся пробелы», — заявил американский переговорщик.

Отмечается, что внимание США уделено работе над прямым диалогом стран Европейского союза с Россией.

Ранее ЕС утвердил состав группы для переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

