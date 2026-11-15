Кушнер: Появились идеи, способные привести к прорыву по урегулированию на Украине
В ходе последних переговоров Москвы, Киева и Вашингтона появились идеи, способные привести к прорыву в вопросе урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщил в соцсети Х зять президента США Джаред Кушнер.
По его словам, в настоящее время ведется их обсуждение. «Некоторые из них могут непосредственно привести к прорывам, а другие могут перерасти в новые предложения, которые помогут устранить оставшиеся пробелы», — заявил американский переговорщик.
Отмечается, что внимание США уделено работе над прямым диалогом стран Европейского союза с Россией.
Ранее ЕС утвердил состав группы для переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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