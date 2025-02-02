«Остались связи»: В ГД объяснили, почему часть иноагентов не лишили имущества в РФ
Депутат Виталий Милонов заявил, что в России еще не конфисковали имущество иноагентов Максима Галкина и Андрея Макаревича, потому что до них пока «не дошли руки».
В Госдуме РФ объяснили, что часть иноагентов до сих пор не лишили имущества в стране, потому что правительство чтит правило «неприкосновенности частной собственности». Однако в России пытаются бороться с иностранными агентами и другими способами, например, путем увеличения штрафов.
«ДЛИННЫЕ СВЯЗИ» И «КОРОТКИЕ РУКИ»
Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что у музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и комика-иноагента Максима Галкина до сих пор не забрали собственность в России, так как у них могли остаться связи в высших кругах страны. При этом в качестве еще одной причины для этого политик назвал то, что до них еще просто «не доходят руки». Между тем, Милонов подчеркнул, что изъятие имущества иноагентов пока не является приоритетной задачей в России.
«У них, вероятно, могли остаться знакомые человечки в определенных кабинетах, которые хлопочут за того же Андрея или Максима», - сказал депутат в интервью изданию «News.ru».
Первый зампредседателя Госсовета республики Крым Сергей Цеков в беседе с изданием также объяснил, почему российские власти медлят с конфискацией имущества иноагентов. Он напомнил о неприкосновенности частной собственности, согласно всем нормам международного и российского права, поэтому, добавил политик, в России «подходят к вопросу осторожно».
«Я за то, чтобы лишать, не моргнув глазом. Но многие придерживаются иной точки зрения. Потому что все-таки частная собственность неприкосновенна… Осторожно к этой теме подходят. Несмотря на то, что я придерживаюсь более радикальной позиции, мне понятна логика действия российских властей», - приводит его слова «News.ru».
В январе СМИ сообщили, что иноагент Андрей Макаревич начал распродавать имущество из своего дома в Израиле. По данным Telegram-канала «Shot», 71-летний музыкант разместил в Сети объявление о продаже кухонного стола и нескольких стульев с соломенным покрытием. Отмечалось, что имущество артиста было распродано за несколько дней, после чего объявление о продаже в интернете было удалено.
Несколько недель назад суд арестовал имущество рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) (признан в РФ иноагентом), в рамках уголовного дела о неисполнении обязанностей иностранных агентов, и запретил музыканту осуществлять какие-либо юридические действия с этой недвижимостью.
СПЕЦСЧЕТА ДЛЯ ИНОАГЕНТОВ И ШТРАФЫ
В России продолжается активная борьба с иностранными агентами. 17 декабря 2024 года Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о спецсчетах для иноагентов. 28 декабря президент Владимир Путин подписал соответствующий документ. До этого российский лидер также подписал закон о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах иноагентов.
Изменения в рамках законопроекта о спецсчетах затронут доходы лиц, которые находятся под иностранным влиянием, от интеллектуальной и творческой деятельности, продажи и сдачи в аренду недвижимости и транспорта, дивидендов и процентов по вкладам. Полученные доходы иноагентов будут зачисляться на спецсчета в рублях. При этом, если лицо, находящееся в этом статусе, не откроет счет самостоятельно, это будет обязан сделать тот, кто перечисляет гонорары.
С этого же счета можно будет списывать деньги в бюджет страны в случае взысканий. Распоряжаться накопленными средствами иностранный агент сможет только после снятия с него этого статуса.
Накануне глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ Василий Пискарев анонсировал увеличение штрафов для иноагентов. Необходимость поправок он объяснил тем, что часть иноагентов в России маркируют свои материалы «в искаженном виде». Например, «приписывая к материалам антироссийские лозунги, коверкают учрежденную форму в ерническом стиле или даже рекламируют близкие им ресурсы», добавил политик.
По его словам, теперь штраф за отсутствие маркировки вырастет с 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Пискарев также рассказал, что иностранным агентам в России запретят вести любую просветительскую и образовательную деятельность, передает «Интерфакс».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Кировский районный суд Санкт-Петербурга обязал депутата Виталия Милонова выплатить Ирине Воскобойниковой 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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