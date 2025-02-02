«Остались связи»: В ГД объяснили, почему часть иноагентов не лишили имущества в РФ

«ДЛИННЫЕ СВЯЗИ» И «КОРОТКИЕ РУКИ»

Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов предположил, что у музыканта, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) и комика-иноагента Максима Галкина до сих пор не забрали собственность в России, так как у них могли остаться связи в высших кругах страны. При этом в качестве еще одной причины для этого политик назвал то, что до них еще просто «не доходят руки». Между тем, Милонов подчеркнул, что изъятие имущества иноагентов пока не является приоритетной задачей в России.

«У них, вероятно, могли остаться знакомые человечки в определенных кабинетах, которые хлопочут за того же Андрея или Максима», - сказал депутат в интервью изданию «News.ru».