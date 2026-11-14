В МИД России объяснили нежелание Зеленского ехать в Москву
Украинский лидер Владимир Зеленский не хочет ехать на переговоры в Москву, потому что он не получил разрешение Запада на этот шаг. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в интервью РИА Новости.
По его словам, президента Украины несколько раз приглашали в Москву.
«Он не едет. Видимо, не готов к серьезному разговору. Либо не разрешают западные кураторы», — подчеркнул дипломат.
Ранее сообщалось, что государства ЕС не смогли выбрать представителя для диалога с США и Россией от лица всего объединения.
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