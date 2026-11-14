В МИД России объяснили нежелание Зеленского ехать в Москву

Украинский лидер Владимир Зеленский не хочет ехать на переговоры в Москву, потому что он не получил разрешение Запада на этот шаг. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в интервью РИА Новости.

По его словам, президента Украины несколько раз приглашали в Москву.

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«Он не едет. Видимо, не готов к серьезному разговору. Либо не разрешают западные кураторы», — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что государства ЕС не смогли выбрать представителя для диалога с США и Россией от лица всего объединения.

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ФОТО: ТАСС / SvenSimon-Pre
ТЕГИ:ПолитикаУкраинаРоссияПереговорыВладимир Зеленский

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