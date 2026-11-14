В МИД России объяснили нежелание Зеленского ехать в Москву

Украинский лидер Владимир Зеленский не хочет ехать на переговоры в Москву, потому что он не получил разрешение Запада на этот шаг. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в интервью РИА Новости.

По его словам, президента Украины несколько раз приглашали в Москву.