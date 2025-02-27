Блиновская попросила отсрочить ей наказание из-за детей

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в незаконном обороте средств, легализации денег и неуплате налогов, обратилась к суду с просьбой отсрочить наказание до 14-летия её детей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Она заявила, что признаёт свою вину и раскаиваится, добавив, что наказание в виде лишения свободы «повлияет на судьбу» её четырёх детей.

«Моя главная обязанность – быть с детьми и заниматься их воспитанием», - сказала Блиновская.

Сторона обвинения выступила против, указав, что у детей есть отец, бабушки и дедушки.

Ранее прокурор потребовал приговорить Блиновскую к лишению свободы сроком на шесть лет. Приговор будет объявлен 3 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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