В Латвии неизвестные убрали названия российских городов с дорожных знаков

Указатели на города России, в том и числе на Москву, исчезли с дорожных знаков в Латвии. Об этом пишет портал LSM.

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Отмечается, что на трассе А12 в районе города Резекне заметили несколько измененных дорожных знаков. На них закрасили указатели на Москву и Остров.

Управление полиции региона Латгалия заявило о повреждении имущества, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые и их мотивы не установлены.

Ранее в Латвии призвали убрать контент на русском языке из государственных СМИ.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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