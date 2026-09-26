В Латвии неизвестные убрали названия российских городов с дорожных знаков

Отмечается, что на трассе А12 в районе города Резекне заметили несколько измененных дорожных знаков. На них закрасили указатели на Москву и Остров.

Управление полиции региона Латгалия заявило о повреждении имущества, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые и их мотивы не установлены.

Ранее в Латвии призвали убрать контент на русском языке из государственных СМИ.

