В Латвии неизвестные убрали названия российских городов с дорожных знаков
26 сентября 202608:29
Юлия Савченко
Указатели на города России, в том и числе на Москву, исчезли с дорожных знаков в Латвии. Об этом пишет портал LSM.
Отмечается, что на трассе А12 в районе города Резекне заметили несколько измененных дорожных знаков. На них закрасили указатели на Москву и Остров.
Управление полиции региона Латгалия заявило о повреждении имущества, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые и их мотивы не установлены.
Ранее в Латвии призвали убрать контент на русском языке из государственных СМИ.
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