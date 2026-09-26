СМИ: В агентстве Access Opera не заявляли об отмене петербургского концерта Канье Уэста

Ранее СМИ со ссылкой на переписку покупателя билетов с представителем агентства сообщили, что выступление рэпера в Петербурге не состоится. Деньги за приобретенные билеты должен вернуть российский организатор компания Say Agency.

«Никаких официальных заявлений от Access Opera не было», — подчеркнул источник.

По его словам, некие люди пытались выступать от имени агентства, но на сайте и в соцсетях Access Opera не было соответствующих публикаций.

