«Экзотично и ново!»: Участие 20 стран в «Интервидении-2025» назвали «диким успехом»

«Политическая ситуация непростая. То, что 20 стран согласились приехать, это уже говорит о диком успехе. Сейчас, может быть, не время для конкурсов ввиду такого положения. Но, видите, даже сейчас уже проявлен такой колоссальный интерес. У нас мало знакомых с экзотической африканской культурой. А со временем это будет уже обыденно и принесет свои плоды в искусство, в музыку. Мы должны привыкнуть к этому. Если ранее африканцы к нам никогда не приезжали, мы их не помним ни на каких конкурсах, это было крайне редко. А если они сейчас они будут постоянно приезжать на конкурсы, это будет успех, потому что это необычно, ново, свежо, экзотично по музыкальной и культурной традиции. Это и есть дружба народов, когда все варится в одном музыкальном котле. Мы к этому пока не привыкли. Так давайте расширять сознание, форматы. Что мы зациклились на одном и том же? Бесконечный соул и англо-саксонская музыка»,- заявил он.

Ранее критик Соседов в беседе с НСН заявил, что конкурс «Интервидение» может стать своеобразным аналогом «Евровидения» для государств, входящих в БРИКС.

