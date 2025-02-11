«Экзотично и ново!»: Участие 20 стран в «Интервидении-2025» назвали «диким успехом»
России нужно расширять привычные форматы, а африканские исполнители внесут свой вклад в нашу музыкальную и культурную среду, заявил НСН Сергей Соседов.
Согласие 20 стран, в том числе из Африки, приехать в Россию на песенный конкурс «Интервидение-2025» в России в такой непростой политический период – это огромный успех, так как давно пора менять привычные музыкальные форматы. Об этом в беседе с НСН заявил музыкальный критик Сергей Соседов.
Среди согласившихся стран числятся Китай и государства Африки, рассказал РИА Новости спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Соседов отметил, что такое количество заявок говорит о колоссальном интересе к конкурсу.
«Политическая ситуация непростая. То, что 20 стран согласились приехать, это уже говорит о диком успехе. Сейчас, может быть, не время для конкурсов ввиду такого положения. Но, видите, даже сейчас уже проявлен такой колоссальный интерес. У нас мало знакомых с экзотической африканской культурой. А со временем это будет уже обыденно и принесет свои плоды в искусство, в музыку. Мы должны привыкнуть к этому. Если ранее африканцы к нам никогда не приезжали, мы их не помним ни на каких конкурсах, это было крайне редко. А если они сейчас они будут постоянно приезжать на конкурсы, это будет успех, потому что это необычно, ново, свежо, экзотично по музыкальной и культурной традиции. Это и есть дружба народов, когда все варится в одном музыкальном котле. Мы к этому пока не привыкли. Так давайте расширять сознание, форматы. Что мы зациклились на одном и том же? Бесконечный соул и англо-саксонская музыка»,- заявил он.
Ранее критик Соседов в беседе с НСН заявил, что конкурс «Интервидение» может стать своеобразным аналогом «Евровидения» для государств, входящих в БРИКС.
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