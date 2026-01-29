Критик Соседов объяснил рост спроса на концерты Долиной
Народная артистка РФ Лариса Долина увеличила количество концертов в 2026 году в связи с ростом спроса. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил музыкальный критик Сергей Соседов.
По его словам, устраивать выступления в убыток никто не будет, и если кто-то концерты организовывает, значит кто-то на них ходит.
«Если на вас ходят, то почему вы должны залечь на дно? Здесь все очень просто. Значит, на Долину есть спрос», — заключил Соседов.
Ранее Долина выступила на концерте в рамках ежегодной премии Владимира Высоцкого «Своя колея», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
