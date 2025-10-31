Критик Соседов назвал достойного кандидата от России на «Интервидении-2026»
31 октября 202517:24
Представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2026» должна Пелагея. Об этом «Газете.Ru» заявил музыкальный критик Сергей Соседов.
По его мнению, певица является достойной кандидатурой.
«На следующий конкурс... я послал бы Пелагею», — сказал он.
Ранее певица Виктория Дайнеко заявила, что готова представить Россию на «Интервидении-2026», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
