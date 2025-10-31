Критик Соседов назвал достойного кандидата от России на «Интервидении-2026»

Представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2026» должна Пелагея. Об этом «Газете.Ru» заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

По его мнению, певица является достойной кандидатурой.

«На следующий конкурс... я послал бы Пелагею», — сказал он.

Ранее певица Виктория Дайнеко заявила, что готова представить Россию на «Интервидении-2026», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПелагеяРоссияИнтервидениеКонкурсМузыка

