Критик Соседов назвал достойного кандидата от России на «Интервидении-2026»

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Историка Тамару Эйдельман заочно арестовали за фейки о ВС РФ

Россиянам пообещали к Новому году Асти и Просекко по 600 рублей

В НАС рассказали о потерях бюджета из-за новых тарифов утильсбора

В Госдуме поддержали нового замминистра обороны без военного прошлого

«Священных коров нет?»: Театры взялись за байопики и сиквелы

Россиянам рассказали, сколько доллар будет стоить зимой

«Можем бахнуть»: Лукашенко посоветовал не нарываться на применение «Орешника»

«Угробит окончательно»: Учителя выступили против перехода на 12-летку

Ранее певица Виктория Дайнеко заявила, что готова представить Россию на «Интервидении-2026», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» .

«На следующий конкурс... я послал бы Пелагею», — сказал он.

По его мнению, певица является достойной кандидатурой.

Представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2026» должна Пелагея. Об этом «Газете.Ru» заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: