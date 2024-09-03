Соседов отказался считать выдающейся песню Шуфутинского «Третье сентября»

По его словам, эту песню нельзя назвать выдающейся - она хорошая, однако таких произведений много.

«Мне кажется, это надуманно. Я не считаю, что 3 сентября — день Михаила Шуфутинского. «Третье сентября» — песня хорошая, но не более того. Это невыдающаяся песня», - указал Соседов.

Критик также добавил, что радиостанциям «приятно в этот день поставить песню про 3 сентября».

Ранее продюсер песни «Третье сентября» Евгений Кобылянский заявил, что был уверен в её успехе, несмотря на то, что композиция не соответствовала формату радиостанций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

