«Солнце зашло!»: Тренд на фильмы о поп-звездах рассмешил Соседова

Новый тренд на экранизацию историй успеха поп-музыкантов из 1990-х связан с ностальгией тех, кто финансирует эти картины, предположил в интервью НСН музыкальный критик Сергей Соседов.

Ранее стало известно, что в России снимут сериал «Хит» об эволюции отечественной поп-музыки от 1990-х до наших дней с участием Сергея Лазарева, Шуры, Вани Дмитриенко и других артистов, а также картину «Вирус попсы» о второй жизни советских хитов.