СМИ: В Якутии при взрыве на Эльгинском месторождении погибли четыре человека
Взрыв произошел на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии, есть жертвы. Об этом сообщает прокуратура региона.
«При производстве сварочных работ на Резервной насосной станции произошел взрыв. В результате происшествия есть погибшие. Обстоятельства устанавливаются», - рассказали в надзорном ведомстве.
По факту ЧП проводится проверка.
Как сообщает Telegram-канал BAZA, на насосной станции произошла разгерметизация емкости. Из-за взрыва шесть сотрудников упали с большой высоты, четверо из них погибли. У двоих пострадавших выявили различные травмы.
Ранее взрыв прогремел на Асачинском золоторудном месторождении в Камчатском крае, погиб один человек, еще двое пострадали.
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