СМИ: В Якутии при взрыве на Эльгинском месторождении погибли четыре человека

Взрыв произошел на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии, есть жертвы. Об этом сообщает прокуратура региона.

«При производстве сварочных работ на Резервной насосной станции произошел взрыв. В результате происшествия есть погибшие. Обстоятельства устанавливаются», - рассказали в надзорном ведомстве.

По факту ЧП проводится проверка.

Как сообщает Telegram-канал BAZA, на насосной станции произошла разгерметизация емкости. Из-за взрыва шесть сотрудников упали с большой высоты, четверо из них погибли. У двоих пострадавших выявили различные травмы.

Ранее взрыв прогремел на Асачинском золоторудном месторождении в Камчатском крае, погиб один человек, еще двое пострадали.

