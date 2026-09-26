В России уведомления о кредитах начнут приходить на «Госуслуги»

Российские банки и микрофинансовые организации начнут оперативно передавать данные о потребительских кредитах и займах в бюро кредитных историй, а те будут направлять информацию в личный кабинет заемщика на портале «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Банк России.

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Соответствующее требование вступит в силу с 1 октября 2027 года.

Мера повысит осведомленность россиян о долговых обязательствах и позволит отказаться от кредита или займа в период охлаждения, если их взяли мошенники либо продукт был оформлен импульсивно. Отмечается, что в уведомлениях должны содержаться сведения об индивидуальных условиях, процентной ставке, сумме долга или лимиту по кредитной карте и сроке возврата.

Ранее стало известно, что россияне начнут автоматически получать налоговые уведомления на «Госуслугах» без необходимости подавать специальное заявление.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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