В Ростовской области при атаке БПЛА пострадали пять человек

Пять человек пострадали при ночной атаке украинских БПЛА на Ростовскую область. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, над регионом уничтожили более 30 дронов. В Таганроге ранения получил один человек, в Азове - четыре человека, в том числе один ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.

«В Азове в результате падения БПЛА повреждены жилые многоквартирные дома, частные домовладения, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили»,- написал Слюсарь на платформе «Макс».

Кроме того, в Ростове-на-Дону получили повреждения несколько машин.

Ранее в Краснодарском крае БПЛА атаковали Северский район, власти сообщили о погибших в результате ударов. Их число не уточнялось.

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ФОТО: РИА Новости
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