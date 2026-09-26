Трамп высказался за проведение переговоров России, КНР и США по вооружениям
Президент США Дональд Трамп поддержал идею проведения трехсторонних переговоров по контролю над вооружениями с Россией и Китаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.
Американская администрация опубликовала справочные материалы по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в США, состоявшегося 23-25 сентября.
«Президент выступил за трехсторонние переговоры между США, Россией и Китаем по контролю над вооружениями», - указано в документах.
Ранее постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявлял, что Соединенные Штаты пытаются запугать Россию и Китай и заставить страны участвовать в инициативе о переговорах по контролю над ядерными вооружениями.
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