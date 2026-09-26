Футболиста Эмболо отстранили от сборной Швейцарии за подделку документов о вакцинации

Игрока американского футбольного клуба «Атланта» и сборной Швейцарии Бреля Эмболо отстранили от участия в матчах национальной команды после признания в подделке справки о вакцинации от коронавируса. Об этом заявили в Швейцарском футбольном союзе.

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Ранее стало известно, что в 2021 году Эмболо приобрел два поддельных сертификата от вакцинации. За соучастие в подделке документов спортсмен получил условный штраф в размере более 3 тысяч евро.

Как отметили в футбольном союзе, Эмболо сообщил «о ситуации в своей личной жизни, которая стала известна общественности».

«Руководство союза приняло решение, что игрок не присоединится к команде, как планировалось, и что сборная проведет текущий тренировочный сбор без него», — указано в заявлении.

Эмболо 29 лет, он выступает за сборную Швейцарии с 2015 года.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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