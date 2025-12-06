Критик Соседов: «Евровидение» изжило себя
В эфире НСН Сергей Соседов подчеркнул, что конкурс давно не интересен в России.
Изначальными задачами «Евровидения» были объединение послевоенной Европы и развитие телевизионных технологий, но конкурс уже себя изжил, участникам из России всегда были там не рады, поэтому хорошо, что российские певцы туда не ездят. Об этом в беседе с НСН заявил музыкальный критик Сергей Соседов.
Ранее стало известно, что Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения официально отказались от участия в «Евровидении-2026» в Вене из-за Израиля. Отмечается, что такое решение стало ответом на то, что Европейский вещательный союз проигнорировал звучавшие до этого призывы вынести вопрос участия израильтян в песенном конкурсе на голосование.
В Амстердаме объяснили, что причиной стала израильская военная кампания в секторе Газа, которая вошла в число самых смертоносных и разрушительных в истории, а также вопросы к свободе слова внутри страны, передает «France24». При этом СМИ писали, что в Бельгии и Португалии тоже обсуждают возможность не отправлять своих исполнителей на конкурс. По мнению Соседова, «Евровидение» уже изжило себя.
«Ну отказались, и отказались! Какое это имеет значение для нас? Для России конкурс "Евровидение" давно закончился. Хорошо, что нас туда больше не приглашают, а мы и не ездим. Он не интересен ни музыкально, ни художественно. Я считаю, что конкурс сделал свое дело. Все это политически выдохлось. Не могут ни один конкурс, фестиваль, мероприятие, предприятие жить очень долго. Ведь "Евровидение" появилось в 1956 году. Страшно посчитать, сколько ему уже лет. В следующем году ему будет 70 лет! Какой конкурс может жить 70 лет? Это же смешно. Он начинался как совершенно другой конкурс. Сначала там участвовало всего десять стран. Тогда нужно было объединять послевоенную Европу, создавать систему телевидения после войны, развивать телевидение, как коммуникацию, совершенствовать телевизионные технологии: создавать эфиры, телемосты. Поиск эстрадных звезд не входил в эту задачу», - напомнил он.
По словам критика, «Евровидение» не было популярно в СССР.
«В Советском союзе конкурс "Евровидение" был неинтересен, про него вообще никто не говорил. Мало кто из людей, живущих в России, вообще знал, что такое "Евровидение". О нем, по-моему, знали даже не все музыканты. Его не только не показывали даже во фрагментах, о нем вообще не говорили. Его для нас просто не существовало. О "Евровидении" мы узнали в связи с успехом группы "ABBA", которая победила там в 1974 году, хотя, конечно, она бы имела успех и без этого конкурса. "Евровидение" обязано этому гениальному и уникальному коллективу. Группа дала "Евровидению", как конкурсу, популярность. Но конкурс в Сан-Ремо ("Фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо" - прим. НСН) у нас показывали, но во фрагментах, не полностью. У нас показывали "Золотой Орфей" в Болгарии, "Интервидение" в Сопоте (в Польше – прим. НСН)», - рассказал Соседов.
Он считает, что на европейском песенном конкурсе всегда были не рады российским участникам.
«Нас на "Евровидении" никто не ждал. Диме Билану не хотели давать первое место, когда он первый раз выступал (в 2006 году - прим. НСН), при том, что он со своей песней "Never Let You Go" был лучше всех на три головы. Но, чтобы не дать победу Диме, ее дали "Lordi" (финская англоязычная хард-рок-группа - прим. НСН). Там продвигали Латвию, Эстонию, Ирландию. Кстати, больше всего побед на "Евровидении" у Ирландии. Конкурс не открыл ни одной звезды! Например, Селин Дион была известна и без него», - добавил музыкальный критик.
При этом, отметил Соседов, пока рано говорить о том, перейдут ли отказавшиеся от «Евровидения» западные страны к участию в «Интервидении».
«Конкурс "Интервидение" должен еще себя показать. Мы не знаем, как пойдет. Прошел только первый конкурс. Были интересные артисты из Азии: Вьетнам, Индия. Но что будет дальше — посмотрим. Европа… А что Европа? Артиста делают не конкурсы. "The Beatles", Фредди Меркьюри, Лидия Андреевна Русланова ни на каком конкурсе не были. Конкурс — это объединяющий момент», - заключил собеседник НСН.
Ранее народный артист России, продюсер Игорь Матвиенко, вошедший в состав жюри «Интервидения», заявил спецкору НСН, что после «Евровидения» песни не уходят в народ, а «Интервидение» станет местом рождения хитов.
