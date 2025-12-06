Критик Соседов: «Евровидение» изжило себя

«Ну отказались, и отказались! Какое это имеет значение для нас? Для России конкурс "Евровидение" давно закончился. Хорошо, что нас туда больше не приглашают, а мы и не ездим. Он не интересен ни музыкально, ни художественно. Я считаю, что конкурс сделал свое дело. Все это политически выдохлось. Не могут ни один конкурс, фестиваль, мероприятие, предприятие жить очень долго. Ведь "Евровидение" появилось в 1956 году. Страшно посчитать, сколько ему уже лет. В следующем году ему будет 70 лет! Какой конкурс может жить 70 лет? Это же смешно. Он начинался как совершенно другой конкурс. Сначала там участвовало всего десять стран. Тогда нужно было объединять послевоенную Европу, создавать систему телевидения после войны, развивать телевидение, как коммуникацию, совершенствовать телевизионные технологии: создавать эфиры, телемосты. Поиск эстрадных звезд не входил в эту задачу», - напомнил он.

По словам критика, «Евровидение» не было популярно в СССР.