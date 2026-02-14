Сергей Соседов рассказал, почему Шаман утратил популярность
Певец Ярослав Дронов (Шаман) утратил былую популярность из-за однообразного репертуара, заявил музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с ОСН.
По мнению критика, аудитория перестала проявлять прежний интерес к артисту, поскольку за последнее время он не представил новых хитов и продолжил опираться на уже привычный материал. Соседов считает, что из-за этого внимание к творчеству певца ослабло.
Эксперт отметил, что в определённый момент песни Дронова превратились в лозунги и стали «чрезмерно политизированы», что, по его словам, утомляет слушателей. Он подчеркнул, что в музыкальном материале должно оставаться место не только для лозунгов, но и для самого творчества.
Соседов добавил, что многие представители профессионального сообщества ожидают от SHAMAN появления новых композиций, которые покажут иные стороны его творческого потенциала. По его словам, артисту не хватает лирических и романтических песен — историй о любви и драматических переживаниях, тем более что, как указал собеседник Общественной службы новостей, у исполнителя сейчас есть из чего черпать необходимые эмоции.
Музыкальный критик также призвал Дронова активнее экспериментировать и отказаться от практики исполнения лишь однотипных композиций, чтобы расширить рамки своего творчества.
Ранее народный артист России Григорий Лепс в беседе со спецкором НСН объяснил феномен популярности Шамана.
