Соседов раскритиковал современных артистов за отсутствие образования
Современным молодым исполнителям не хватает музыкального образования, чтобы достичь уровня звезд советской эстрады, заявил музыкальный критик Сергей Соседов.
«Сейчас певцов того уровня, конечно, нет. Таланты есть, но с ними надо работать, надо их направлять. Даже гениальная Лидия Русланова брала уроки вокала у профессора Саратовской консерватории. Современным исполнителям не хватает образования, воспитания, культуры, этикета», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Соседова, опытное, образованное окружение всегда заряжает на самосовершенствование. Как добавил критик, среди сегодняшних российский артистов с положительной точки зрения можно выделить лишь Ларису Долину, Диму Билана и Полину Гагарину. Все они, уточняет Соседов, упираются корнями в «старую школу».
Ранее гендиректор концертного агентства TCI, генпродюсер театра «Одеон» Эд Ратников заявил «Радиоточке НСН», что сегодня очень много контента для молодой аудитории, а для старшего поколения – нет, поэтому организаторам приходится «откапывать» старые музыкальные группы, артистов и задействовать их в разных проектах
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