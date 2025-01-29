Соседов раскритиковал современных артистов за отсутствие образования

«Сейчас певцов того уровня, конечно, нет. Таланты есть, но с ними надо работать, надо их направлять. Даже гениальная Лидия Русланова брала уроки вокала у профессора Саратовской консерватории. Современным исполнителям не хватает образования, воспитания, культуры, этикета», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Соседова, опытное, образованное окружение всегда заряжает на самосовершенствование. Как добавил критик, среди сегодняшних российский артистов с положительной точки зрения можно выделить лишь Ларису Долину, Диму Билана и Полину Гагарину. Все они, уточняет Соседов, упираются корнями в «старую школу».

Ранее гендиректор концертного агентства TCI, генпродюсер театра «Одеон» Эд Ратников заявил «Радиоточке НСН», что сегодня очень много контента для молодой аудитории, а для старшего поколения – нет, поэтому организаторам приходится «откапывать» старые музыкальные группы, артистов и задействовать их в разных проектах

