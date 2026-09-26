Над регионами России сбили 645 беспилотников ВСУ

Дежурные силы ПВО нейтрализовали над территорией России 645 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

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Дроны перехватили и уничтожили в период с с 20.00 мск 25 сентября до 08.00 26 сентября.

По данным Минобороны, БПЛА сбили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областях. Также дроны уничтожили над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, над водами Черного и Азовского морей.

Ранее стало известно, что при атаке украинских БПЛА на Ростовскую область пострадали пять человек.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

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