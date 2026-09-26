Российская теннисистка Корнеева прошла в полуфинал турнира в Сеуле
26 сентября 202609:45
Юлия Савченко
Российская спортсменка Алина Корнеева вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле.
В четвертьфинальном матче теннисистка обыграла представительницу Австралии Тайлу Престон со счетом 6:1, 6:4.
На следующем этапе россиянка встретится с австралийкой Майей Джойнт.
Алине Корнеевой 19 лет, спортсменка занимает 82-е место в рейтинге ассоциации.
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