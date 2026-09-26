Российская теннисистка Корнеева прошла в полуфинал турнира в Сеуле

Российская спортсменка Алина Корнеева вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле.

Россиянка Корнеева вышла во второй круг турнира WTA в Сеуле

В четвертьфинальном матче теннисистка обыграла представительницу Австралии Тайлу Престон со счетом 6:1, 6:4.

На следующем этапе россиянка встретится с австралийкой Майей Джойнт.

Алине Корнеевой 19 лет, спортсменка занимает 82-е место в рейтинге ассоциации.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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