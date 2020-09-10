Самый новый «Новичок». В Германии гадают, чем отравили Навального
В версии об отравлении российского оппозиционера новый поворот – немецкие СМИ заявили об усиленной версии скандально известного яда.
Власти ФРГ пока не выдают новых подробностей интоксикации Алексея Навального, но статью на эту тему со ссылкой на источники опубликовал немецкий еженедельник Die Zeit. Согласно материалу, при отравлении использовался некий новый вариант «Новичка» — более смертоносный, чем известные яды данного семейства.
Источники издания предполагают, что яд был нанесен на поверхность чашки чая Навального или добавлен в сам напиток, а его действие — специально рассчитано так, чтобы Навальный погиб на борту самолета. Утверждается, что оппозиционера спасла только цепь счастливых совпадений: быстрая реакция пилота, посадившего самолет в Омске, и быстро введенный атропин, пишет Die Zeit.
«Германские спецслужбы полагают, что к отравлению не могла быть причастна зарубежная спецслужба, учитывая постоянное плотное наблюдение за Навальным ФСБ», — утверждает издание и приходит к заключению, что приказ устранить Навального отдал Кремль.
Официальные результаты анализов российского оппозиционера, который находится на лечении в немецкой клинике, Германия передавать не будет. Накануне Минобороны страны передало образцы проб Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), членом которой является РФ. В правительстве Германии отметили, что не видят оснований для передачи этих данных России напрямую.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал отношение властей ФРГ к официальным запросам, которые российские органы направляют в Берлин в связи с инцидентом с Навальным, «совершенно неподобающим».
«У нас накопилось немало вопросов к немецким коллегам… Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные требования, нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция доводится до мировой общественности», - сказал Лавров в среду на пресс-конференции.
Омские врачи провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований. Об этом рассказал главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев. «Токсикология была на первом месте, это было самое первое исследование, и через восемь часов был дан ответ об отсутствии токсикантов», - подчеркнул врач.
Помимо этого он заявил, что было созвано 8 консилиумов врачей, оппозиционеру сделали несколько кардиограмм, одну магнитно-резонансную томографию и томографию брюшной полости с контрастированием. Врач также рассказал, что именно он принимал Навального в момент его поступления в омскую БСМП-1 и готовил его к выписке и транспортировке в Германию.
Диагноз «отравление», который Алексею Навальному оставили в клинике в Берлине, Александр Сабаев назвал неподтвержденным «фантастическим предположением».
Подобным образом высказывался в эфире НСН и бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин. По его словам, версия со следами смертельного яда на бутылке Навального, выглядит предельно неправдоподобно.
«Утверждать, что Навальный был отравлен "Новичком", можно было бы только тогда, если бы они сами его им отравили. Что "Новичок" этот был в этой самой бутылке, и по этой причине они сохранили бы эту самую бутылку. Так что это практически явка с повинной. Если бы вещество было в микрокапсулах, то его можно было бы обнаружить. Какое там микроколичество должно быть этого вещества, чтобы не быть смертельным и чтобы оно сохранилось на бутылке? В общем, это какая-то фантастика. Пришло время фантастических историй. Похоже, что все игроки в этой пьесе знают свою роль и тщательно их соблюдают. Это какая-то совершенно нереальная история, на мой взгляд», - добавил он.
Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии факультета непрерывного медицинского образования РУДН Андрей Бутров в эфире НСН предположил, что у Навального могло быть бытовое отравление.
«Кафе в связи с коронавирусом обрабатывают антисептиками, но они дорогие. А всякие фосфорорганические пестициды, которые используют против насекомых и сыплют на пшеницу и кукурузу, - копейки. Но настоящую причину (случившегося с Навальным - НСН) я, конечно, знать не могу», - отметил ученый.
Тем временем самому оппозиционеру стало лучше. По сообщениям СМИ, он выведен из комы. В правительстве Германии приветствовали новости о том, что Навальный пришел в сознание, а также высказали надежду на его дальнейшее выздоровление.
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