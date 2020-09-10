Самый новый «Новичок». В Германии гадают, чем отравили Навального

Власти ФРГ пока не выдают новых подробностей интоксикации Алексея Навального, но статью на эту тему со ссылкой на источники опубликовал немецкий еженедельник Die Zeit. Согласно материалу, при отравлении использовался некий новый вариант «Новичка» — более смертоносный, чем известные яды данного семейства.

Источники издания предполагают, что яд был нанесен на поверхность чашки чая Навального или добавлен в сам напиток, а его действие — специально рассчитано так, чтобы Навальный погиб на борту самолета. Утверждается, что оппозиционера спасла только цепь счастливых совпадений: быстрая реакция пилота, посадившего самолет в Омске, и быстро введенный атропин, пишет Die Zeit.

«Германские спецслужбы полагают, что к отравлению не могла быть причастна зарубежная спецслужба, учитывая постоянное плотное наблюдение за Навальным ФСБ», — утверждает издание и приходит к заключению, что приказ устранить Навального отдал Кремль.

Официальные результаты анализов российского оппозиционера, который находится на лечении в немецкой клинике, Германия передавать не будет. Накануне Минобороны страны передало образцы проб Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), членом которой является РФ. В правительстве Германии отметили, что не видят оснований для передачи этих данных России напрямую.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал отношение властей ФРГ к официальным запросам, которые российские органы направляют в Берлин в связи с инцидентом с Навальным, «совершенно неподобающим».

«У нас накопилось немало вопросов к немецким коллегам… Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные требования, нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция доводится до мировой общественности», - сказал Лавров в среду на пресс-конференции.