Правительство Германии обрадовали новости о выводе Навального из комы
Правительство Германии приветствует новости о том, что Алексей Навальный выведен из комы, а также рассчитывает на его дальнейшее выздоровление. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя кабмина.
Напомним, оппозиционеру стало плохо 20 августа – во время его перелёта из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске. Он был госпитализирован. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, который впал в кому, по словам омских врачей, обнаружено не было. Позже Навальный был транспортирован в Германию. В среду правительство ФРГ, ссылаясь на заявление военных медиков, сообщило, что оппозиционера якобы отравили веществом из группы «Новичок».
Ранее в понедельник, 7 сентября, врачи берлинской клиники Charite сообщили, что вывели Алексея Навального из комы и отключили от аппарата ИВЛ. По данным медучреждения, состояние здоровья оппозиционера улучшилось, подчеркивает РИА ФАН.
Позже эту новость прокомментировал российский ученый Леонид Ринк, который принимал непосредственное участие в разработке боевого вещества. Выход Алексея Навального из комы свидетельствует о том, что против оппозиционера не применяли «Новичок», отметил эксперт.
«Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка. — прим. ред.) был бы все равно. Здесь таких симптомов не было», — подчеркнул эксперт.
Ринк пояснил, что «Новичок» разрабатывали для того, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие, он имеет 100-процентную летальность, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 099 / сут.
Умерли
17 993+122 / сут.
Выздоровели
850 тыс.+6 772 / сут.
- В Кремле прокомментировали задержание Колесниковой
- Суд установил, что Ефремов был за рулем во время ДТП
- ООН призывает к независимому расследованию инцидента с Навальным
- Режим ЧС ввели в Хабаровске из-за паводка на Амуре
- Полиция задержала «магов» во время оглашения приговора Ефремова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru