Правительство Германии обрадовали новости о выводе Навального из комы

Правительство Германии приветствует новости о том, что Алексей Навальный выведен из комы, а также рассчитывает на его дальнейшее выздоровление. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя кабмина.

Напомним, оппозиционеру стало плохо 20 августа – во время его перелёта из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске. Он был госпитализирован. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, который впал в кому, по словам омских врачей, обнаружено не было. Позже Навальный был транспортирован в Германию. В среду правительство ФРГ, ссылаясь на заявление военных медиков, сообщило, что оппозиционера якобы отравили веществом из группы «Новичок».

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Ранее в понедельник, 7 сентября, врачи берлинской клиники Charite сообщили, что вывели Алексея Навального из комы и отключили от аппарата ИВЛ. По данным медучреждения, состояние здоровья оппозиционера улучшилось, подчеркивает РИА ФАН.

Позже эту новость прокомментировал российский ученый Леонид Ринк, который принимал непосредственное участие в разработке боевого вещества. Выход Алексея Навального из комы свидетельствует о том, что против оппозиционера не применяли «Новичок», отметил эксперт.

«Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка. — прим. ред.) был бы все равно. Здесь таких симптомов не было», — подчеркнул эксперт.

Ринк пояснил, что «Новичок» разрабатывали для того, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие, он имеет 100-процентную летальность, отмечает RT.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГерманияАлексей НавальныйОтравлениеНовичок
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