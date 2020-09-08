Правительство Германии обрадовали новости о выводе Навального из комы

Ранее в понедельник, 7 сентября, врачи берлинской клиники Charite сообщили, что вывели Алексея Навального из комы и отключили от аппарата ИВЛ. По данным медучреждения, состояние здоровья оппозиционера улучшилось, подчеркивает РИА ФАН.

Позже эту новость прокомментировал российский ученый Леонид Ринк, который принимал непосредственное участие в разработке боевого вещества. Выход Алексея Навального из комы свидетельствует о том, что против оппозиционера не применяли «Новичок», отметил эксперт.

«Я исключаю его отравление, потому что симптоматики нет. Но даже если бы использовалась концентрация в 400 раз меньше смертельной дозы, он бы вышел из комы, но миоз (сужение зрачка. — прим. ред.) был бы все равно. Здесь таких симптомов не было», — подчеркнул эксперт.

Ринк пояснил, что «Новичок» разрабатывали для того, чтобы заменить на поле боя ядерное оружие, он имеет 100-процентную летальность, отмечает RT.



