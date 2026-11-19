Кабмин Латвии хочет принять «декларацию о дерусификации»
Правительство Латвии планирует принять «декларацию о дерусификации», которая предусматривает создание правовой основы для ограничения использования в публичном пространстве республики русского языка. Об этом сообщает Delfi.
По данным портала, декларация создаст основу для укрепления латышского языка как единственного государственного, закрепит рекомендации специалистов - историков и социолингвистов. О каких именно ограничениях для русского языка идет речь, не уточняется.
Ранее министр культуры республики Наурис Пунтулис призвал убрать контент на русском языке из государственных СМИ Латвии.
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