«Это инженерно-технические специальности, должности консультантов, офисное среднее звено. Что касается физического труда, здесь, конечно, нет такой востребованности по понятным причинам. Поэтому работники старшего возраста востребованы именно с точки зрения высококвалифицированных кадров. Например, высококвалифицированный токарь. Часто компания просто даже не отпускает хорошего специалиста, уже в пожилом возрасте просят остаться и хотя бы обучать и наставлять, если не самостоятельно выполнять работу, присматривать за молодыми специалистами. В каких-то случаях опытным сотрудникам даже могут больше платить. Поэтому сегодня им не стоит переживать за свою конкурентоспособность», - рассказала она.

Чаще всего люди старшего поколения трудятся в сфере здравоохранения и образования, добавила депутат.

«Самые очевидные сферы – это здравоохранение и образование. Люди, которые трудятся в сфере высшего образования, не оцениваются по возрасту вообще, а оцениваются по своему опыту и знаниям, которые они могут передать молодому поколению», - заключила она.

Сегодня работодатели охотнее принимают старшее поколение, чем поколение зумеров, рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

