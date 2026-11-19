Не только учителя: На какие должности претендуют россияне старше 65 лет
Светлана Бессараб заявила НСН, что чаще всего люди старшего поколения трудятся в сфере здравоохранения и образования, но сегодня эти сферы меняются.
Сегодня опытных специалистов старшего возраста зачастую просят остаться в компаниях в качестве наставников, рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Россияне старшего возраста всё активнее выходят на рынок труда, а работодатели расширяют возможности трудоустройства для пенсионеров. Согласно данным «Работа.ру», в 2026 году число резюме от так называемых «серебряных» кандидатов старше 55 лет выросло на 15% в целом по стране. В отдельных регионах увеличение достигало 100%. При этом наиболее заметная динамика наблюдается среди кандидатов старше 65 лет, пишут «Известия». Бессараб раскрыла, на каких должностях они трудятся.
«Это инженерно-технические специальности, должности консультантов, офисное среднее звено. Что касается физического труда, здесь, конечно, нет такой востребованности по понятным причинам. Поэтому работники старшего возраста востребованы именно с точки зрения высококвалифицированных кадров. Например, высококвалифицированный токарь. Часто компания просто даже не отпускает хорошего специалиста, уже в пожилом возрасте просят остаться и хотя бы обучать и наставлять, если не самостоятельно выполнять работу, присматривать за молодыми специалистами. В каких-то случаях опытным сотрудникам даже могут больше платить. Поэтому сегодня им не стоит переживать за свою конкурентоспособность», - рассказала она.
Чаще всего люди старшего поколения трудятся в сфере здравоохранения и образования, добавила депутат.
«Самые очевидные сферы – это здравоохранение и образование. Люди, которые трудятся в сфере высшего образования, не оцениваются по возрасту вообще, а оцениваются по своему опыту и знаниям, которые они могут передать молодому поколению», - заключила она.
Сегодня работодатели охотнее принимают старшее поколение, чем поколение зумеров, рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию трехсторонней встречи
- Формулы хита нет: Продюсер раскрыл секреты успешных песен
- Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжене завершилась
- «Ручная организация американцев»: На что повлияет замглавы МАГАТЭ из России
- В SuperJob оценили пользу стажировок для молодежи
- Юрист рассказал, как актриса Бочкарева разделит пентхаус и музей после развода
- Хуснуллин: Элементы Крымского моста могут быть запущены через месяц-два
- Депутат Кирьянов исключил повышение ключевой ставки в России в ближайшие полгода
- Растянуть удовольствие: На какой срок россияне берут ипотеку
- Кабмин Латвии хочет принять «декларацию о дерусификации»