Германия не передаст РФ результаты анализов Навального

По данным агентства, Минобороны страны передало образцы проб Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), членом которой является РФ. В правительстве Германии отметили, что не видят оснований для передачи этих данных России напрямую.

Навальному стало плохо 20 августа на пути из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где его госпитализировали в состоянии комы. 22 августа оппозиционера перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite.

Власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера 2 сентября объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок». Накануне сообщалось, что Навального удалось вывести из комы, в которой он находился с 20 августа.



