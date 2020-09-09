МИД России отреагировал на призыв G7 найти виновных по делу Навального
Россия всё ещё настойчиво добивается от Германии данных о медицинском обследовании Алексея Навального. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве, отвечая на призыв стран G7 срочно прояснить, кто ответственен за «отравление» оппозиционера, пишет РИА Новости.
Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что по-прежнему ждут от немецкой стороны информации, которую Генпрокуратура запросила ещё 27 августа.
Ранее страны «Большой семерки» (G7) обратились к России с призывом прояснить, кто ответственен за «отравление» Алексея Навального, а также привести виновных к ответственности, подчеркивает РИА ФАН. Отмечается, что осуждение произошедшего было произведено министерствами иностранных дел стран G7 в «максимально жестких терминах».
В минувшую среду правительство ФРГ, ссылаясь на военных медиков, завило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок», напоминает Ura.ru. В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние оппозиционера улучшилось, его вывели из комы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 218 / сут.
Умерли
18 135+142 / сут.
Выздоровели
856 тыс.+6 409 / сут.
- Лукашенко назначил нового генпрокурора Белоруссии
- МИД России отреагировал на призыв G7 найти виновных по делу Навального
- В России создадут комбинированную вакцину против гриппа и COVID-19
- ЕГЭ по иностранному языку не станет обязательным
- Ефремов рассказал о первом ужине в СИЗО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru