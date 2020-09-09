МИД России отреагировал на призыв G7 найти виновных по делу Навального

Россия всё ещё настойчиво добивается от Германии данных о медицинском обследовании Алексея Навального. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве, отвечая на призыв стран G7 срочно прояснить, кто ответственен за «отравление» оппозиционера, пишет РИА Новости.

Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что по-прежнему ждут от немецкой стороны информации, которую Генпрокуратура запросила ещё 27 августа.