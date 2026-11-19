Си Цзиньпин призвал полностью запретить и уничтожить ядерное оружие
Ядерное оружие следует полностью уничтожить. Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин, передает РИА Новости.
Ранее в китайском Шэньчжэне началась трехсторонняя встреча председателя КНР, президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, пишет RT.
Как отметил Си Цзиньпин, ядерное оружие — «Дамоклов меч» над головой человечества, его необходимо запретить и уничтожить. Также политик призвал приложить все усилия, чтобы предотвратить ядерную войну. Лидер Китая подчеркнул, что такое противостояние невозможно выиграть.
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